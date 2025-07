Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, B 33

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte nach Auffahrunfall (10.07.2025)

VS-Villingen - B 33 (ots)

Die Tücken der Technik sind einem Dacia-Fahrer am Donnerstag, gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 33 zum Verhängnis geworden. An der Einmündung zur Kreisstraße 5734 griff ohne Erfordernis der Bremsassistent des Dacia ein. Ein hinterherfahrender 19-Jähriger in einem Opel konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß mit dem Dacia zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich zwei Mitfahrer im Opel leicht, die in einem Rettungswagen ins Krankenhaus kamen. Beide Wagen mussten im Anschluss mit einem Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro abgeschleppt werden.

