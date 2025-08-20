PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Junger Fahrer begeht mehrere Verkehrsunfallfluchten

Effelder (ots)

Mehrere Unfälle verursachte ein junger Mann am Dienstag in den Ortslagen Struth und Effelder. Zunächst sei der 20-Jährige in Struth mit einem Verkehrszeichen zusammengestoßen und hat unmittelbar danach die Unfallstelle verlassen. Wenig später gab es dann zwei weitere Kollisionen mit parkenden Fahrzeugen im Bartloffer Stieg in Effelder, bei dem der Mann erneut involviert war. Abermals verließ der Mann die Unfallstelle pflichtwidrig entgegen der Pflichten als Unfallbeteiligter. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten entsprechende Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Der Fahrer konnte noch am Abend ermittelt und angetroffen werden. Er stand weder unter dem Einfluss berauschender Mittel, noch unter Alkoholeinwirkung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

