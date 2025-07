Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0457 --Von Gruppe attackiert--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vegesack, OT Grohn, Friedrich-Klippert-Straße Zeit: 14.07.2025, 00:30 Uhr

Mehrere Personen griffen in der Nacht zu Montag einen 27 Jahre alten Mann in Vegesack an und verletzten ihn. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung in die Friedrich-Klippert-Straße gerufen. Vor Ort trafen sie in seiner Wohnung auf den verletzten 27-Jährigen. Er gab an, kurz zuvor auf der Straße von mehreren Männern angegriffen zu worden sein, dabei sollen auch Schlagwergzeuge eingesetzt worden sein. Er erlitt diverse Prellungen und wurde vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sucht für die weiteren Ermittlungen Zeugen, die die Attacke gesehen, oder weitere Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

