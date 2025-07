POL-HB: Nr.: 0452 --Wertvolle Uhr entrissen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Am Heidbergstift Zeit: 12.07.2025, 19:40 Uhr Ein unbekannter Täter überfiel am Samstagabend einen Supermarkt in Burglesum, bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19:40 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft in der Straße Am Heidbergstift, ging direkt auf den 22 Jahre alten Angestellten an der Kasse zu, hielt ihm ein ...

