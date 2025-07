Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0450 --Supermarkt überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Am Heidbergstift Zeit: 12.07.2025, 19:40 Uhr

Ein unbekannter Täter überfiel am Samstagabend einen Supermarkt in Burglesum, bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft in der Straße Am Heidbergstift, ging direkt auf den 22 Jahre alten Angestellten an der Kasse zu, hielt ihm ein Messer vor und forderte lautstark die Herausgabe von Geld. Der 22-Jährige händigte ihm daraufhin die Geldkassette aus und der Täter flüchtete. Ein Zeuge beobachtete, wie er in Richtung eines nahen Stichwegs rannte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 18 bis 20 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Er trug eine beige Kappe und schwarze Sneaker mit einem weißen Zeichen der Marke "Nike" und hatte sich ein schwarzes Tuch vor den Mund gezogen. Er hatte lange schwarze Haare, die er sich zum Zopf gebunden hatte. Außerdem soll er auffällig buschige Augenbrauen gehabt haben.

Zeugen, die in der Straße Am Heidbergstift oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell