POL-HB: Nr.: 0456 --Fahrradfahrer mit Pfefferspray besprüht

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Gerhard-Iversen-Hof Zeit: 12.07.2025, 15:00 Uhr Ein unbekannter Täter raubte einem 77 Jahre alten Mann am Samstagnachmittag in der Innenstadt eine hochwertige Armbanduhr. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:00 Uhr wollte der 77-Jährige gerade das Parkhaus an der Straße Gerhard-Iversen-Hof in der Nähe der Katharinenstraße betreten, als sich der Täter näherte. Dieser ...

