POL-PPRP: Ohne Führerschein und betrunken mit dem Auto unterwegs

Ludwigshafen - Mitte (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 17.04.2025, auf Freitag, 18.04.2025, wurden die Reifen mehrere geparkte Fahrzeuge auf dem Parkplatz am S-Bahnhof-Mitte in der Roonstraße durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte ...

