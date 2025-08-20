Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall
Schlotheim (ots)
Am Dienstag ereignete sich gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich der Gartenstraße und Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurde eine 19-jährige Unfallbeteiligte leicht verletzt und zur anschließenden Behandlung in ein Klinikum gebracht. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.
