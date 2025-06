LPI-EF: Pkw angegriffen

Erfurt (ots) - In der Nacht zum Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Stauffenbergallee in Erfurt mehrere Fahrzeuge, indem an diesen zahlreiche Lackkratzer verursacht wurden. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. ...

mehr