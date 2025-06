Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe nutzen Keyless-Go-System

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Freitag entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Orionstraße in Erfurt einen hochwertigen BMW. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte der Dieb das sogenannte Keyless-Go-System des Fahrzeugs aus. Vermutlich setzte er ein technisches Gerät ein, welches die Funksignale des Fahrzeugschlüssels abfängt. So gelang es ihm, das Auto zu öffnen und zu starten, ohne den Originalschlüssel zu besitzen. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Fahrzeug im Wert von rund 55.000 Euro in unbekannte Richtung. Im Verlauf des Freitagvormittags wurde das Fahrzeug jedoch an der Tank & Raststätte Eichelborn festgestellt. Während es unverschlossen an einer Zapfsäule stand, fehlte von dem unbekannten Täter weiterhin jede Spur. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter der Vorgangsnummer 0145166/2025 entgegen. Die Polizei rät, Fahrzeugschlüssel für Keyless-Go-Systeme in signalblockierenden Hüllen oder speziellen Aufbewahrungsboxen zu lagern. So kann verhindert werden, dass die Funksignale unbemerkt abgefangen und von Autodieben benutzt werden. (LW)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell