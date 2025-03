Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Wenig los auf unserem Wohnungseinbruchsradar und das ist natürlich gut so. In der vergangenen Woche (03. Februar bis 9. März 2025) sind in Oberhausen insgesamt vier Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In Oberhausen-Alstaden und Dümpten scheiterten Täter an sehr gut gesicherten Terrassentüren. Aber nicht nur gute "Anti-Einbruchs-Technik" ist wichtig, sondern auch offene Ohren und Augen. Melden Sie daher bitte verdächtige Beobachtungen (Personen etc.) in Ihrer Nachbarschaft der 110. Wir kommen und klären das!

Informationen zu Präventionshinweisen und Beratungsstellen der Polizei NRW finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

