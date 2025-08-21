PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr - Mopedfahrer verletzt

Mühlhausen (ots)

In der Ammersche Landstraße beabsichtige am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem Moped in den Papiermühlenweg abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. In Folge des Aufpralls stürzte der Mopedfahrer und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz und verbrachte den Jugendlichen in ein Klinikum. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam zudem auch die örtliche Feuerwehr zum Einsatz. Zur Unfallursache leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

