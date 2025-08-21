PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Haus eingestürzt - Umfangreiche Maßnahmen in Innenstadt

Mühlhausen (ots)

Am Kiliansgraben brach am Mittwochnachmittag ein leerstehendes Haus teilweise ein und verursachte so einen umfangreichen Einsatz für Feuerwehr und Polizei - der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen. Gegen 15.40 Uhr ereignete sich der Einsturz der maroden Gebäudesubstanz. Das Haus war glücklicherweise seit längeren nicht bewohnt. Nach Einschätzung von Sachverständigen bestand die Gefahr, dass weitere Teile des Hausen hätten einstürzen können. Demzufolge wurde eine Absperrung sowie Umleitungsstrecke eingerichtet, um einen Notabriss noch am Abend gewährleisten zu können. Bis etwa 19 Uhr kamen Kräfte zum Einsatz, um die Gefahren zu beseitigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

