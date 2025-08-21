Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizisten angegriffen - Delinquent landet im Gewahrsam

Mühlhausen (ots)

In der Thomas-Müntzer-Straße kam es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz, nachdiesem ein Mann die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste. Der 34-Jährige hatte zunächst einen Bürger im Bereich eines Supermarktparkplatzes bedroht. Marktmitarbeiter versuchten die Situation zu schlichten, konnten jedoch den Mann nicht zur Vernunft bringen. Folglich riefen sie die Mühlhäuser Polizei vor Ort. Hier ließ sich der Delinquent noch immer nicht beruhigen und beleidigte und bedrohte Passanten die die Beamten beharrlich in herablassender Art und Weise. Den Maßnahmen der Beamten leistete der Mann nicht Folge und versuchte diese sogar anzugreifen. Der Angrifft konnte abgewehrt werden und der 34-Jährige, der sich abermals körperlich zu Wehr setzte, fixiert werden. Anschließend wurde er aufgrund seiner Renitenz und dem Androhen weiterer strafbaren Handlungen sowie dem beharrlichen Begehen von Straftaten in Gewahrsam genommen. Der angegriffene Polizeibeamte wurde im Rahmen der Einsatzmaßnahmen leicht verletzt, konnte dennoch seinen Dienst fortsetzen.

