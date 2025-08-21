PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizisten angegriffen - Delinquent landet im Gewahrsam

Mühlhausen (ots)

In der Thomas-Müntzer-Straße kam es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz, nachdiesem ein Mann die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste. Der 34-Jährige hatte zunächst einen Bürger im Bereich eines Supermarktparkplatzes bedroht. Marktmitarbeiter versuchten die Situation zu schlichten, konnten jedoch den Mann nicht zur Vernunft bringen. Folglich riefen sie die Mühlhäuser Polizei vor Ort. Hier ließ sich der Delinquent noch immer nicht beruhigen und beleidigte und bedrohte Passanten die die Beamten beharrlich in herablassender Art und Weise. Den Maßnahmen der Beamten leistete der Mann nicht Folge und versuchte diese sogar anzugreifen. Der Angrifft konnte abgewehrt werden und der 34-Jährige, der sich abermals körperlich zu Wehr setzte, fixiert werden. Anschließend wurde er aufgrund seiner Renitenz und dem Androhen weiterer strafbaren Handlungen sowie dem beharrlichen Begehen von Straftaten in Gewahrsam genommen. Der angegriffene Polizeibeamte wurde im Rahmen der Einsatzmaßnahmen leicht verletzt, konnte dennoch seinen Dienst fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:14

    LPI-NDH: Zusteller flüchtet zweimal nach Verkehrsunfall

    Ilfeld (ots) - Ein Zusteller beschädigte im Rosensteg am Mittwochnachmittag das Tor einer Hofeinfahrt und verließ anschließend den Unfallort entgegen seiner obliegenden Pflicht als Unfallbeteiligter. Wenig später erschien der Mann erneut am Unfallort, jedoch nicht, weil er reumütig den Unfall anzeigen wollte, sondern um die durch den Unfall verlorengegangen Fahrzeugteile einzusammeln, um sich erneut inkognito von dem ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:13

    LPI-NDH: Kollision im Gegenverkehr - Mopedfahrer verletzt

    Mühlhausen (ots) - In der Ammersche Landstraße beabsichtige am Mittwoch gegen 15 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem Moped in den Papiermühlenweg abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw. In Folge des Aufpralls stürzte der Mopedfahrer und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz und verbrachte den Jugendlichen in ein Klinikum. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:45

    LPI-NDH: Wichtige Information: Hinweis zur Telefoneinwahl der Polizeistation Artern

    Artern (ots) - Die Landespolizeiinspektion Nordhausen weist auf die neue telefonische Erreichbarkeit der Polizeistation im östlichen Kyffhäuserkreis hin. Die Polizeistation in Artern ist ab sofort unter der Rufnummer 0361/57 43 65 555 zu erreichen. Die bisherige Rufnummer wird abgeschaltet. Die Polizei bittet die Bürger daher, bei einer telefonischen Kontaktaufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren