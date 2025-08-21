PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen wurde in der vergangenen Nacht ein 23 Jahre alter Mann Opfer eines Raubdeliktes. Er befand sich gegen 0.25 Uhr im Bereich des Germaniastieges, als er durch zwei bislang unbekannte Täter angesprochen und attackiert wurde. In weiterer Folge ermächtigten sich die Täter seines Rucksackes, aus dem sie die Geldbörse des Geschädigten mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendeten. Außerdem äußerten die Unbekannten Beleidigungen.

Die unbekannten Täter ergriffen schließlich in Richtung Bahnhof die Flucht.

Die Polizei in Mühlhausen ermittelt wegen Raubes und Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise.

Wer die Tat bemerkt hat oder Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0217234

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:39

    LPI-NDH: Traktor und Ballenpresse abgebrannt

    Bothenheilingen (ots) - Ein immenser Sachschaden entstand beim Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine am Mittwochabend im Unstrut-Hainich-Kreis. Kurz nach 19.30 Uhr war der Fahrer eines Traktors im Bereich eines Feldes bei Bothenheilingen unterwegs, als während der Fahrt plötzlich ein Brand an der am Traktor angehängten Ballenpresse entfachte. Löschversuche blieben ohne Erfolg, sodass schließlich der ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:28

    LPI-NDH: Beinahekollision mit Pkw - Verursacher flüchtet

    Wolkramshausen (ots) - Aufgrund von Umleitungen führt die Landstraße 1036 derzeit vermehrt Schwerverkehr. Hierfür ist es nötig an zwei Bahnunterführungen einen Ampelverkehr einzurichten, um es zu vermeiden, dass Lkw sich im Gegenverkehr an einer solchen Engstelle begegnen. Am Donnerstag kam es gegen 00.25 Uhr an einer der benannten Unterführungen zu einem Beinaheunfall, als ein Lkw bei grünem Lichtzeichen einfuhr ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:21

    LPI-NDH: Haus eingestürzt - Umfangreiche Maßnahmen in Innenstadt

    Mühlhausen (ots) - Am Kiliansgraben brach am Mittwochnachmittag ein leerstehendes Haus teilweise ein und verursachte so einen umfangreichen Einsatz für Feuerwehr und Polizei - der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen. Gegen 15.40 Uhr ereignete sich der Einsturz der maroden Gebäudesubstanz. Das Haus war glücklicherweise seit längeren nicht bewohnt. Nach Einschätzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren