Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen wurde in der vergangenen Nacht ein 23 Jahre alter Mann Opfer eines Raubdeliktes. Er befand sich gegen 0.25 Uhr im Bereich des Germaniastieges, als er durch zwei bislang unbekannte Täter angesprochen und attackiert wurde. In weiterer Folge ermächtigten sich die Täter seines Rucksackes, aus dem sie die Geldbörse des Geschädigten mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendeten. Außerdem äußerten die Unbekannten Beleidigungen.

Die unbekannten Täter ergriffen schließlich in Richtung Bahnhof die Flucht.

Die Polizei in Mühlhausen ermittelt wegen Raubes und Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise.

Wer die Tat bemerkt hat oder Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0217234

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell