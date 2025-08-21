PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in leerstehendem Wohnhaus

Bretleben (ots)

Wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 19.15 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein derzeit unbewohntes Haus in der Alten Schulstraße. Der oder die Täter durchsuchten das Haus nach möglicher Beute, entwendeten jedoch nichts. Am Haus entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0216703

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:41

    LPI-NDH: Flammen in leerstehender Lagerhalle

    Mühlhausen (ots) - Aufsteigende Rauchwolken führten am Mittwochnachmittag, gegen 15.20 Uhr, zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr Am Güterbahnhof. Wie sich herausstellte, brannte es in einer leerstehenden Lagerhalle. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Es entstand kein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Wer Hinweise zum Brandgeschehen geben kann oder Personen beobachtet hat, die sich zuvor im Bereich der ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:40

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

    Mühlhausen (ots) - In Mühlhausen wurde in der vergangenen Nacht ein 23 Jahre alter Mann Opfer eines Raubdeliktes. Er befand sich gegen 0.25 Uhr im Bereich des Germaniastieges, als er durch zwei bislang unbekannte Täter angesprochen und attackiert wurde. In weiterer Folge ermächtigten sich die Täter seines Rucksackes, aus dem sie die Geldbörse des Geschädigten mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendeten. ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:39

    LPI-NDH: Traktor und Ballenpresse abgebrannt

    Bothenheilingen (ots) - Ein immenser Sachschaden entstand beim Brand einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine am Mittwochabend im Unstrut-Hainich-Kreis. Kurz nach 19.30 Uhr war der Fahrer eines Traktors im Bereich eines Feldes bei Bothenheilingen unterwegs, als während der Fahrt plötzlich ein Brand an der am Traktor angehängten Ballenpresse entfachte. Löschversuche blieben ohne Erfolg, sodass schließlich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren