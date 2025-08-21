Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in leerstehendem Wohnhaus

Bretleben (ots)

Wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 19.15 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein derzeit unbewohntes Haus in der Alten Schulstraße. Der oder die Täter durchsuchten das Haus nach möglicher Beute, entwendeten jedoch nichts. Am Haus entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0216703

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell