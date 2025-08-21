PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Betriebsgelände

Bernterode (ots)

Ziel eines Einbruchs wurde am Mittwoch ein Betriebsgelände in der Bahnhofstraße. Gewaltsam verschaffte sich der Dieb gegen 17.40 Uhr Zugang zu einem Lagerraum auf dem Gelände. Der Mann entwendete aus dem Raum eine Kamera, Bargeld und eine Getränkedose. Der Beuteschaden wird auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25 Euro. Der Täter entfernte sich anschließend auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zum besonders schweren Diebstahl dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

