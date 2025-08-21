Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mopedfahrer gestürzt
Bodenrode-Westhausen (ots)
Auf der Kreisstraße 229 stürzte am Mittwochabend ein Mopedfahrer, der aus Steinbach kommend in Richtung Bodenrode fuhr. In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche kurz nach 18 Uhr zu die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. In der Folge des Sturzes verletzte sich der 15-Jährige und wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Auslaufende Betriebsstoffe des Mokicks wurden durch Kameraden der Feuerwehr abgebunden.
