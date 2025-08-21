PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer gestürzt

Bodenrode-Westhausen (ots)

Auf der Kreisstraße 229 stürzte am Mittwochabend ein Mopedfahrer, der aus Steinbach kommend in Richtung Bodenrode fuhr. In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche kurz nach 18 Uhr zu die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. In der Folge des Sturzes verletzte sich der 15-Jährige und wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Auslaufende Betriebsstoffe des Mokicks wurden durch Kameraden der Feuerwehr abgebunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 21.08.2025 – 13:38

    LPI-NDH: Kollision im Einmündungsbereich

    Mühlhausen (ots) - Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Mittwochabend auf der Ammerschen Landstraße zwischen einem Mercedes Benz und einem Renault. Gegen 20.50 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Wendewehstraße in Richtung Ammern. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte nach links auf die auf die Straße An der Ammerbrücke abzubiegen. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 13:35

    LPI-NDH: Einbrecher auf Betriebsgelände

    Bernterode (ots) - Ziel eines Einbruchs wurde am Mittwoch ein Betriebsgelände in der Bahnhofstraße. Gewaltsam verschaffte sich der Dieb gegen 17.40 Uhr Zugang zu einem Lagerraum auf dem Gelände. Der Mann entwendete aus dem Raum eine Kamera, Bargeld und eine Getränkedose. Der Beuteschaden wird auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25 Euro. Der Täter ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:04

    LPI-NDH: Rettungseinsatz in Freibad - Polizei leitet Ermittlungen ein

    Uder (ots) - Bereits am Freitag, den 15. August 2025, ereignete sich im Rahmen eines Freibadbesuchs einer Schulklasse ein Rettungseinsatz. Mehrere Kinder spielten alterstypisch miteiannder, als ein Mädchen plötzlich über körperliche Beschwerden, welche womöglich im Zusammenhang des gemeinsamen Spielens stehen könnten, klagte. Aufgrund der Kenntnis der Eichsfelder ...

    mehr
