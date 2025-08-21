PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schuppenverschlag abgebrannt

Kallmerode (ots)

Aufgrund eines Polizei- und Feuerwehreinsatzes musste am Donnerstag, gegen 13 Uhr, die Durchfahrtsstraße in Kallmerode gesperrt werden. In der Ortslage war es aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Brand eines Schuppens gekommen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Durch den Brand wurde eine angrenzende Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde hierdurch leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

