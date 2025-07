Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten

Rösrath - Zwei Einbrüche zur Nachtzeit

Kürten / Rösrath (ots)

In der Nacht zu gestern (03.07.) ist es in Kürten und in Rösrath zu Einbrüchen in Häuser zur Nachtzeit gekommen. An einem Haus in Kürten wurden die Täter durch die Hausbewohner an der Tatausführung gehindert, am zweiten in Rösrath konnten sie ihr Vorhaben in die Tat umsetzen.

In der Wipperfürther Straße in Kürten-Miebach haben zwei bislang unbekannte Männer gegen 02:10 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses geöffnet, das in Kippstellung stand. Als die Täter gerade durch das geöffnete Fenster in das Haus einsteigen wollten, bellte der Hund der Hausbewohner, die dadurch auf die Tat aufmerksam wurden. Die Unbekannten flüchteten nach Ansprache durch einen Bewohner ohne Beute in unbekannte Richtung und können anhand von Aufzeichnungen einer Videoüberwachung wie folgt beschrieben werden: circa 30 bis 50 Jahre alt, circa 170 bis 180 cm groß, schlanke Statur, einer mit weißer Oberbekleidung und blauer Hose, der zweite mit schwarzem T-Shirt mit weißer Aufschrift.

In der gleichen Nacht, gegen kurz vor 03:00 Uhr, ist es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Katharina-Zinnicken-Straße in Rösrath gekommen. Hier wurde in Abwesenheit der Bewohner die Eingangstür aufgebrochen und anschließend wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Schadenshöhe entwendet.

An beiden Tatorten wurden Strafanzeigen aufgenommen und anschließend Spurensicherungen veranlasst.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

