POL-RBK: Burscheid / Rhein.-Berg. Kreis - Neuer Leiter der Polizeiwache Burscheid - Jörg Naumann übernimmt die Wachleitung

Rhein.-Berg. Kreis - Neuer Leiter der Polizeiwache Burscheid - Jörg Naumann übernimmt die Wachleitung

Burscheid / Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Ende Mai 2025 wurde Andreas Weilermann nach über 12 Jahren in der Funktion als Wachleiter im Zuständigkeitsbereich des nördlichen Kreisgebietes in den Ruhestand verabschiedet.

Er war zu Beginn des Jahres 2013 auf eigenen Wunsch aus dem Polizeipräsidium Köln in den Rheinisch-Bergischen Kreis versetzt worden und hatte zunächst die Leitung der ehemaligen Polizeiwache Wermelskirchen übernommen.

Er war in seiner Funktion umfangreich in die Planung der neuen Polizeiwache in Burscheid-Hilgen und Anfang 2016 in den anschließenden Umzug mit Zusammenlegung von zwei Dienststellen eingebunden.

Vor wenigen Wochen, zu Beginn des Monats Juni, hat nun der Erste Polizeihauptkommissar Jörg Naumann die Aufgaben von Andreas Weilermann in der Dienststelle in Hilgen übernommen.

Der 60-jährige Kürtener versieht bereits seit 1987 in verschiedensten Funktionen seinen Dienst in der Kreispolizeibehörde. Zuletzt war er eineinhalb Jahre als Leiter der Polizeiwache in Overath eingesetzt. (ct)

