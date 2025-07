Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Senior um fünfstelligen Geldbetrag betrogen

Kürten (ots)

Ein 78-jähriger Mann aus Kürten ist um eine größere Geldsumme betrogen worden.

Am Montagabend (30.06.) erschien der Mann auf der Polizeiwache in Bergisch Gladbach. Der 78-Jährige aus Kürten gab an, in den vergangenen Tagen eine größere Geldsumme an einen unbekannten Mann überwiesen zu haben.

Der unbekannte Mann hatte den Senior per E-Mail kontaktiert und ihm eine angebliche Auszahlung von 170.000 Euro in Aussicht gestellt. Das Geld würde der Kürtener jedoch nur erhalten, wenn dieser vorher in Vorleistung ginge. Unter Druck hat der Kürtener in der vergangenen Woche schließlich zwei Überweisungen getätigt, die zusammen einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich ergeben.

Die Polizei warnt zum wiederholten Mal vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Sollten Sie auf Betrüger hereingefallen sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention bieten jederzeit ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch zu sämtlichen Betrugsmaschen an. Bei Interesse an einem persönlichen oder telefonischen Gespräch, ist das Fachkommissariat unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de erreichbar. (bw)

