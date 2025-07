Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Overath (ots)

Am Mittwoch (02.07.) kam es in Steinenbrück zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Die Fahrerin des Pkw wurde leicht, der Pedelecfahrer schwer verletzt.

Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr eine 64-jährige Overatherin gegen 18:00 Uhr mit ihrem Pkw der Marke Ford die Olper Straße aus Richtung Heiligenhaus in Richtung Steinenbrück. Etwa 200 Meter hinter der Einmündung zur Dresbacher Straße hielt sie am rechten Fahrbahnrand in einer Grundstückseinfahrt an, um anschließend zu wenden. Als sie zum Wendevorgang ansetzte, übersah sie einen 43-jährigen Pedelecfahrer, der die Olper Straße ebenfalls aus Richtung Heiligenhaus in Richtung Steinenbrück befuhr. Der Overather prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Ford und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fordfahrerin erlitt leichte Verletzungen, die jedoch vor Ort nicht behandelt werden mussten.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizeibeamten stellten das Pedelec zu Beweissicherungszwecken sicher. Während der Unfallaufnahme musste die Olper Straße zeitweise vollständig gesperrt werden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell