Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Bilanz zur gestrigen Wiegeaktion und Tipps für die Fahrt in den Campingurlaub

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei des Rheinisch-Bergischen Kreises hatte für gestern Nachmittag (02.07.) zur Wiegeaktion nach Bergisch Gladbach eingeladen. Zahlreiche Besitzer von Wohnmobilen und Wohnwagen kamen der Einladung nach und erhielten einen kostenlosen Check.

Unter dem Motto "Sicher in die Ferien mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil" und bei bestem Sommerwetter haben Campingfans das Angebot unserer Verkehrsunfallprävention auf dem Parkplatz am Heidkamper Tor in der Bensberger Straße genutzt. Die Bilanz: Bei der kostenlosen Wiegeaktion ist keines der Fahrzeuge wegen Überladung durchgefallen. Lediglich zwei Fahrzeuge waren knapp an der Grenze der Zuladungskapazitäten.

Überladene Wohnmobile und Wohnwagen stellen eine große Gefahr dar. Die Fahrstabilität wird beeinflusst, der Bremsweg verlängert sich und herumfliegende Gepäckstücke können schwere Verletzungen hervorrufen. Deshalb empfiehlt die Polizei, Wohnmobile und Wohnwagen regelmäßig wiegen zu lassen.

Die Polizei rät außerdem, die Fahrt in die Ferien gründlich vorzubereiten. Schwere Gepäckgegenstände gehören nach unten und nahe der Achse, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu gewährleisten. Kontrollieren Sie vorab Reifen, Bremsen, Öl, Kühlwasser, Batterie, Licht und Klimaanlage. Nutzen Sie ein funktionierendes Navigationssystem oder eine zuverlässige App, um eine möglichst staufreie Strecke zu finden und alternative Routen einzuplanen.

Packen Sie ausreichend Wasser und Snacks ein, aber vermeiden Sie schwere Mahlzeiten vor und während der Fahrt. Legen Sie alle zwei Stunden Pausen ein und nutzen Sie diese auch, um sich zu bewegen.

Passen Sie Ihre Fahrweise an die Wetterbedingungen an, fahren Sie defensiv und halten Sie sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Wir wünschen Ihnen eine sichere, stressfreie und glückliche Fahrt in den Urlaub und dass Sie gesund wieder heimkommen. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell