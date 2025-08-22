Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto eines Patienten entwendet - Polizei fahndet

Mühlhausen (ots)

Schockiert meldete sich am Donnerstagabend ein Mann bei der Mühlhäuser Polizei und gab an, dass sein Auto entwendet worden sei. Der Fiat 500 der Sonderedition Abarth wurde auf dem Parkplatz des Klinikums in Pfafferode am 12. August gegen 13 Uhr abgestellt. Am Donnerstag bemerkte der Mann, dass der Schlüssel nicht mehr auffindbar war. Bei der Kontrolle, ob das Auto auch verschwunden ist, bestätigte sich dieser Verdacht.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem etwa 20000 Euro teuren Fahrzeug. Hinweise zu dem Auto, welches besonders auffällig durch neongelbe Aufdrucke der Ziffer 46 ist, nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0218328

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell