POL-NE: Auto kracht gegen Metallpfeiler

Grevenbroich (ots) - Ein 8 Jahre alter Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (30.07.), gegen 19:05 Uhr, an der Kreuzung Dückersweg / Am Lerchensporn schwer verletzt. Das Kind wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierte der vorfahrtsberechtigte Junge mit einem 32 Jahre alten Autofahrer, der aus dem verkehrsberuhigten Bereich Am ...

mehr