POL-NE: Kind wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grevenbroich (ots) - Am Dienstag (29.07.) erhielt eine Grevenbroicherin gegen 12:10 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Er gab an, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und man nun die Wertgegenstände und das Bargeld der Dame sichern müsse. Die Seniorin legte, gegen 15:45 Uhr, das Bargeld vor ihre Haustür an der Ostpreußenstraße. Unbekannte Personen holten dieses kurze Zeit ...

