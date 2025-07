POL-NE: 6-Jährige gesucht - mit Fotos

Neuss (ots) - Eine 92 Jahre alte Frau aus Holzheim erhielt am Dienstagnachmittag (29.07.) einen Anruf eines Bankmitarbeiters. Der Mann gab an, Betrüger hätten es auf das Konto der Frau abgesehen. Deswegen würde gleich ein Mitarbeiter vorbeikommen, um die Debitkarte und die PIN abzuholen. Anschließend werde man Karte und PIN an die Staatsanwaltschaft weiterleiten. ...

