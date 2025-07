Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin händigt Schmuck nach Schockanruf aus

Neuss (ots)

Einen sogenannten Schockanruf erhielt eine 80 Jahre alte Frau aus Grefrath am Dienstagnachmittag (29.07.).

Der Anrufer gab an, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau getötet wurde. Um die Inhaftierung ihrer Tochter zu verhindern, müsse die Seniorin eine Kaution in Form von Geld oder Wertsachen hinterlegen.

Die geschockte Neusserin erklärte sich einverstanden, ihren Schmuck zur Abwendung der Haft zu hinterlegen. Tatsächlich erschien wenig später, gegen 16:15 Uhr, die angekündigte, aber in Wirklichkeit nicht existierende Mitarbeiterin des Amtsgerichts Neuss an der Birkhofstraße und nahm die Wertsachen an sich.

Erst im Anschluss an die Übergabe kontaktierte die Seniorin ihre Tochter und der Schwindel flog auf.

Beschreibung der Abholerin:

weiblich, circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, schlanke Statur, blondes Haar, gelbe Bluse

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät, seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Ihnen Zweifel kommen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Telefonnummer 110.

