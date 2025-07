Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin händigt Debitkarte und PIN an falschen Bankmitarbeiter aus

Neuss (ots)

Eine 92 Jahre alte Frau aus Holzheim erhielt am Dienstagnachmittag (29.07.) einen Anruf eines Bankmitarbeiters. Der Mann gab an, Betrüger hätten es auf das Konto der Frau abgesehen. Deswegen würde gleich ein Mitarbeiter vorbeikommen, um die Debitkarte und die PIN abzuholen. Anschließend werde man Karte und PIN an die Staatsanwaltschaft weiterleiten.

Der angekündigte Bankmitarbeiter erschien gegen 16:30 Uhr an der Poststraße. Nachdem er Debitkarte und PIN an sich genommen hatte, erkundigte er sich, ob die Seniorin Gold im Haus habe. Die Frau händigte dem Mann daraufhin zwei Goldmünzen aus, die der Fremde ebenfalls in "Verwahrung" nahm.

Beschreibung des Abholers:

männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlanke / sportliche Statur, schwarze kurze Haare, dunkle Kleidung

Bis die Neusserin den Betrug bemerkte, hatten die Täter bereits einen mittleren vierstelligen Betrag vom Konto der Frau abgehoben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät: Bankmitarbeiter, Polizeibeamte und Staatsanwälte werden unter keinen Umständen bei Ihnen zu Hause vorbeikommen, um Debitkarten, Bargeld oder andere Wertsachen für Sie in Verwahrung zu nehmen. Geben Sie zudem die PIN Ihrer Debit- oder Kreditkarte und die Zugangsdaten Ihres Onlinebankings nicht an Dritte weiter.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell