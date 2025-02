Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/ Einbruch in Firma

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Darfelder Straße in die Werkstatt einer Firma eingebrochen. Zwischen 15.30 Uhr am Donnerstag (13.02.25) und 6.35 Uhr am Freitag (14.02.25) hebelten die Täter die Türverkleidung eines Eingangstors auf. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

