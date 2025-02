POL-BOR: Bocholt - Laterne angefahren und geflüchtet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Enscheder Straße / Mackensenstraße; Tatzeit: 10.02.2025, 21.25 Uhr; Am Montagabend musste in Gronau die Feuerwehr ausrücken. Im Bereich der Enscheder Straße / Mackensenstraße war aus bislang unbekannter Ursache ein Papiercontainer in Brand geraten. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms) Kontakt für Medienvertreter: ...

