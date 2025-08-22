Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Backwarenhandel

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Gewaltsam verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Bäcker in den frühen Morgenstunden des Freitags zwischen 01.05 Uhr und 01.30 Uhr. Die Unbekannten entwendeten aus dem Gebäude in Brüsseler Straße bisherigen Erkenntnissen zufolge kein Beutegut.

Die Polizei aus dem Landkreis Eichsfeld leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls im Versuch ein und bittet um Hinweise von Zeugen. Können Sie Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen, dann wenden Sie sich bitte an die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100.

Aktenzeichen: 0218426

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell