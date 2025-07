Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pkw-Aufbruchserie endet mit Festnahme

Bergisch Gladbach (ots)

Gleich mehrfach wurde die Bergisch Gladbacher Polizei in der Nacht von Sonntag (20.07.) auf Montag (21.07.) wegen aufgebrochener Pkw in die Stadtteile Schildgen und Katterbach gerufen.

Im Concordiaweg wurde bei einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Mercedes-Benz das Lenkrad entwendet. Die Halterin stellte den Diebstahl gegen 08:35 Uhr fest, abgestellt hatte sie das Fahrzeug am Vorabend gegen 18:45 Uhr. Äußere Beschädigungen konnten an dem Fahrzeug zwar durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht festgestellt werden, es sei nach Angaben der Halterin jedoch verschlossen gewesen, als sie es abgestellt habe.

Nur etwa 800 m entfernt, in der Leverkusener Straße, stellten die benachbarten Halter zweier Pkw der Marke Mercedes-Benz am frühen Morgen ebenfalls Aufbrüche fest. Im Gegensatz zur Tat im Concordiaweg wurde hier bei beiden Fahrzeugen eine Seitenscheibe eingeschlagen und sich so Zugang verschafft. Anschließend wurden beide Lenkräder sowie eine Geldbörse mit hohem Bargeldbetrag entwendet. Durch Aufnahmen von Überwachungskameras konnte die Tatzeit hier auf 01:42 Uhr bis 01:47 Uhr eingegrenzt werden.

In der Straße Am Vorend musste der Halter eines weiteren Pkw der Marke Mercedes-Benz gegen 06:00 Uhr eine eingeschlagene Seitenscheibe feststellen. Als er das Fahrzeug am Vortag um etwa 18:45 Uhr abgestellt habe, sei das Fahrzeug noch unbeschädigt gewesen. Hier schien der Täter jedoch gestört worden zu sein, denn er flüchtete ohne Tatbeute. Ebenfalls ohne Beute blieb der Täter des Pkw-Aufbruchs in der Straße Im Scheurenfeld. Der dort abgestellte Pkw der Marke Mercedes-Benz wies eine eingeschlagene Dreieckscheibe auf und schien durchsucht worden zu sein. Die Tat fand vermutlich gegen 03:23 Uhr statt, der Halter wurde durch lautes Knacken und Taschenlampenschein an verschiedenen Fahrzeugen auf den Täter aufmerksam und alarmierte die Polizei.

An den Fahrzeugen wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Es entstand insgesamt ein Schaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Gegen 05:00 Uhr konnte aufgrund des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen in der Straße Im Scheurenfeld ein Tatverdächtiger der Aufbruchserie vorläufig festgenommen werden. Der 26-Jährige Litauer wurde nach kriminalpolizeilichen Ermittlungsmaßnahmen zunächst wieder entlassen. (tf)

