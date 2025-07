Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verkehrskommissariat sucht Zeugen und VW-Fahrerin nach Unfallflucht

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (18.07.) kam es im Kreuzungsbereich Refrather Weg / Richard-Zanders-Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, wobei Sachschaden entstand. Eine der Unfallbeteiligten entfernte sich jedoch von der Örtlichkeit, weswegen das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg nun Zeugen und die flüchtige Fahrerin sucht.

Gegen 18:05 Uhr befuhr eine 19-jährige Odenthalerin mit ihrem Pkw Fiat den Refrather Weg in Richtung Innenstadt und beabsichtige an einer Kreuzung nach links auf die Richard-Zanders-Straße in Richtung Hauptstraße abzubiegen. Sie befand sich dabei auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Während des Abbiegevorgangs stieß ein ebenfalls linksabbiegender Pkw, der sich auf dem linken der zwei Fahrstreifen befand, gegen die Fahrerseite ihres Fiats. Die Fahrerin des dunklen, möglicherweise blauen VW stoppte jedoch nicht, sondern setzt ihre Fahrt fort und bog schließlich nach rechts auf die Hauptstraße ab. Sie wird als circa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben und hatte helle Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren.

An dem Fiat entstand ein Sachschaden in unterer vierstelliger Höhe. Der VW müsste demnach Beschädigungen an der Beifahrerseite aufweisen.

Mögliche Zeugen, aber auch die flüchtige Pkw-Fahrerin werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach zu wenden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell