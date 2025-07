Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Rösrath - Seniorin in Wohnung bestohlen - Polizei warnt vor falschen Reinigungskräften

Bergisch Gladbach/Rösrath (ots)

Gleich zwei Seniorinnen wurden diesen Monat bereits Opfer von Trickdiebinnen, welche sich als Reinigungskräfte ausgaben und sich unter diesem Vorwand Zutritt zu den Wohnungen der Geschädigten verschafften.

Sowohl eine Seniorin aus Moitzfeld als auch eine Seniorin aus Forsbach suchten anhand einer Zeitungsannonce nach einer Putzhilfe. Auf die Annonce beider Seniorinnen meldete sich jeweils eine Frau, die sich als Reinigungskraft ausgab und am Mittwoch (02.07.) zu einem ersten Putztermin erschien.

Im Moitzfelder Fall unterbrach die Unbekannte schließlich ihre Arbeiten, weil sie vorgab, ein Armband in der Wohnung verloren zu haben. Unter dem Vorwand, dieses suchen zu wollen, betrat sie mehrere Räume und verließ die Wohnung an der Straße Löhe schließlich. Bei einer Nachschau fand die Wohnungsinhaberin dann ihre Schmuckkästchen geöffnet auf ihrem Bett vor. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Im Forsbacher Fall gab die angebliche Reinigungskraft während ihrer Arbeiten vor, aufgrund eines Notfalls die Wohnung an der Straße Am Kurtenwald verlassen zu müssen. Ein paar Tage später erhielt die Wohnungsinhaberin von ihrer Bank die Information, dass in den letzten Tagen insgesamt ein mittlerer vierstelliger Betrag von ihrem Konto verfügt worden sei. Offenbar hatte die Unbekannte während des Putztermins die EC-Karte aus der Geldbörse der Seniorin gestohlen.

Von beiden Geschädigten wurde die weibliche Putzkraft als etwa 30 bis 35 Jahre alt und mit braunen Haaren und braunen Augen beschrieben. Die Täterin in Moitzfeld war mit einem hellgrauen ärmellosen Top und einer schwarzen Hose bekleidet; die Unbekannte in Forsbach trug eine blaue Jacke mit weißen Akzenten und eine weiße Hose. Ob es sich in beiden Fällen um dieselbe Täterin handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es ist nicht auszuschließen, dass an beiden Tatorten noch weitere Mittäter beteiligt waren. Das Kriminalkommissariat 3 in Overath nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.

Die Polizei Rhein-Berg warnt eindringlich vor dieser Masche von Trickdieben. Informieren und sensibilisieren Sie auch Ihre Angehörigen. In der Vergangenheit kam es auch bei Vermittlungen über Online-Kleinanzeigen-Portale und offizielle Vermittlungsstellen zu ähnlichen Vorfällen. Machen Sie sich bei Arbeitsangeboten ein Bild von der fremden Person und deren Vertrauenswürdigkeit. Ziehen Sie dabei ggf. eine Vertrauensperson hinzu. Lassen Sie sich außerdem den Personalausweis zeigen und notieren Sie sich die Personalien. Geld, Schmuck und Wertgegenstände sollten auch Zuhause sicher in einem Wertbehältnis aufbewahrt oder z.B. in einem Bankschließfach eingeschlossen werden. Sollten Sie selbst Opfer von Trickdieben geworden sein, scheuen Sie sich bitte nicht, unverzüglich die Polizei zu informieren. (th)

