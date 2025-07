Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Leichlingen (ots)

Am Donnerstag (17.07.) gegen 16:50 Uhr kehrte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Straße In den Weiden nach rund zweieinhalbwöchiger Abwesenheit zurück. Dabei stellte sie einen Einbruch in ihr Zuhause fest und informierte die Polizei.

Der oder die unbekannten Täter drangen in das Haus ein, indem sie die Eingangstür gewaltsam aufbrachen. Im Inneren brachen sie zudem eine Zimmertür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Ob die Täter etwas gestohlen haben, konnte die Bewohnerin zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beurteilen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Wenn Sie eine Beratung oder Informationen zum Thema Einbruchschutz wünschen, kontaktieren Sie gerne die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell