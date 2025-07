Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher flüchten mit Pkw vom Tatort

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu gestern (17.07.) ist es in der Straße Neuenkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach der Tat flüchteten die vier Täter mit einem Pkw.

Um kurz nach 03:00 Uhr war die Polizei durch Anwohner alarmiert worden, die ein Scheibenklirren sowie ein Motorengeräusch in der Straße Neuenkamp gehört hatten. Die Zeugen konnten nach ersten Angaben vier Männer sehen, die Gegenstände in den Kofferraum eines Pkw einluden und dann in unbekannte Richtung flüchteten.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die Täter und das Tatfahrzeug nicht mehr angetroffen. Am Tatobjekt wurde eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoss vorgefunden, durch die die Täter mutmaßlich in die Räumlichkeiten gelangt waren.

Eine genaue Auflistung der entwendeten Gegenstände ist noch nicht abgeschlossen, so dass eine Schadenshöhe noch nicht beziffert werden kann.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem verwendeten Fahrzeug geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell