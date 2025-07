Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Nebengebäude eines Krankenhauses

Bergisch Gladbach (ots)

In der Zeit von Freitag (18.07.) circa 19:00 Uhr bis Montag (21.07.) circa 07:00 Uhr wurde in ein Nebengebäude eines Krankenhauses an der Dr.-Robert-Koch-Straße eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das ambulante Reha-Zentrum, indem sie eine Balkontür aufbrachen. Sie entwendeten elektronische und medizinische Geräte im Gesamtwert von mittlerer dreistelliger Höhe.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell