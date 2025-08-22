PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sitzmöbel entwendet - "Stühle haben Beine bekommen"

Bad Langensalza (ots)

Auf Sitzmöbel eines Restaurants auf dem Kornmarkt hatten es bislang unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Donnerstags abgesehen. Zwischen 2 Uhr und 09.30 Uhr entwendeten Diebe mehrere dutzend Stühle und einige Tische aus dem Außenbereich.

Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0218052

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

