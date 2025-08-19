Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall Schwarze Pfähle

Wuppertal (ots)

Am Montagabend (18.08.2025) befuhr ein 21-jähriger Solinger die Straße Schwarze Pfähle mit seinem Hyundai. In Höhe der Einmündung Irlenfeld bemerkte er einen an der rotlichtzeigenden Ampel wartenden Skoda zu spät und prallte nahezu ungebremst auf diesen auf. Die Wucht des Aufpralls katapultierte den Skoda etwa 14 Meter nach vorne. Beide Insassen - ein 53-jähriger Solinger und seine 15-jährige Tochter - wurden hierdurch verletzt; die Tochter musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Polizeibeamten schätzten den Sachschaden auf ca. 30.000 EUR.

