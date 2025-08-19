PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall Schwarze Pfähle

Wuppertal (ots)

Am Montagabend (18.08.2025) befuhr ein 21-jähriger Solinger die 
Straße Schwarze Pfähle mit seinem Hyundai. In Höhe der Einmündung 
Irlenfeld bemerkte er einen an der rotlichtzeigenden Ampel wartenden 
Skoda zu spät und prallte nahezu ungebremst auf diesen auf. Die Wucht
des Aufpralls katapultierte den Skoda etwa 14 Meter nach vorne. Beide
Insassen - ein 53-jähriger Solinger und seine 15-jährige Tochter - 
wurden hierdurch verletzt; die Tochter musste stationär in einem 
Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Polizeibeamten 
schätzten den Sachschaden auf ca. 30.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

