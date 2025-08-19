PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Große Verkehrskontrollen am Wochenende

  • Bild-Infos
  • Download

Wuppertal (ots)

Am Freitag (15.08.2025) und Samstag (16.08.2025) führte der 
Verkehrsdienst jeweils einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von 
Rasern in Wuppertal und Remscheid-Lennep durch.

Am Freitagabend hielten die Einsatzkräfte in Heckinghausen einen Pkw 
im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle an. Als der Fahrzeugführer 
die Tür öffnete, kam den Beamten starker Cannabisgeruch entgegen. Bei
der anschließenden Durchsuchung des Autos fand die Polizei circa 3,5 
kg Marihuana und Bargeld in einem mittleren vierstelligen Eurobetrag.
Die Drogen waren in mehreren Paketen im Kofferraum versteckt. Da sich
der Verdacht ergab, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt, 
wurde er vorläufig festgenommen. Zudem ist er nicht im Besitz einer 
gültigen Fahrerlaubnis und führte das Fahrzeug unter dem Einfluss von
Drogen.

Insgesamt waren elf Fahrer/Fahrerinnen zu schnell unterwegs, zwei 
waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und eine Person nutzte das 
Handy während der Fahrt. Des Weiteren wurden zwei Fahrern Blutproben 
entnommen, da der Verdacht bestand, dass sie das Fahrzeug unter dem 
Einfluss berauschender Mittel geführt haben.

Am Samstag wurden die Schwerpunktkontrollen gegen die Raser- und 
Poserszene in Remscheid-Lennep fortgesetzt.

Bis Einsatzende kontrollierten die Polizisten 68 Fahrzeuge. Dabei 
wurden an 19 Fahrzeugen Änderungen festgestellt und entsprechende 
Kontrollberichte gefertigt. Zudem fertigten die Beamten zehn 
Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 13 Verwarngelder.

Zwei Verkehrsteilnehmer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und
wiederum zwei mussten eine Blutprobe abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

