POL-W: W/RS Große Verkehrskontrollen am Wochenende

Wuppertal (ots)

Am Freitag (15.08.2025) und Samstag (16.08.2025) führte der Verkehrsdienst jeweils einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Rasern in Wuppertal und Remscheid-Lennep durch. Am Freitagabend hielten die Einsatzkräfte in Heckinghausen einen Pkw im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle an. Als der Fahrzeugführer die Tür öffnete, kam den Beamten starker Cannabisgeruch entgegen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fand die Polizei circa 3,5 kg Marihuana und Bargeld in einem mittleren vierstelligen Eurobetrag. Die Drogen waren in mehreren Paketen im Kofferraum versteckt. Da sich der Verdacht ergab, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt, wurde er vorläufig festgenommen. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und führte das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen. Insgesamt waren elf Fahrer/Fahrerinnen zu schnell unterwegs, zwei waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und eine Person nutzte das Handy während der Fahrt. Des Weiteren wurden zwei Fahrern Blutproben entnommen, da der Verdacht bestand, dass sie das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt haben. Am Samstag wurden die Schwerpunktkontrollen gegen die Raser- und Poserszene in Remscheid-Lennep fortgesetzt. Bis Einsatzende kontrollierten die Polizisten 68 Fahrzeuge. Dabei wurden an 19 Fahrzeugen Änderungen festgestellt und entsprechende Kontrollberichte gefertigt. Zudem fertigten die Beamten zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhoben 13 Verwarngelder. Zwei Verkehrsteilnehmer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wiederum zwei mussten eine Blutprobe abgeben.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell