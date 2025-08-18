Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt am Sedansberg in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (15.08.2025, gegen 14:55 Uhr) entzog sich ein bislang unbekannter Autofahrer einer Verkehrskontrolle. Er verursachte zwei Verkehrsunfälle und entfernte sich von der Örtlichkeit. Ein Polizeibeamter beobachtete einen Mercedes AMG, wie dieser die Bromberger Straße in Richtung Carnaper Straße befuhr und in diese abbog. Beim Einfahren missachtete er die rot zeigende Ampel und beachtete lediglich den angebrachten Grünpfeil. Ein vorfahrtberechtigtes Auto bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Kradfahrer nahm über mehrere innerstädtische Straßen die Verfolgung des AMG auf. Gegebene Anhaltesignale ignorierte der Autofahrer mehrfach und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. In der Sedanstraße stieß er mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen (VW Golf und Smart) und entfernte sich unmittelbar danach von der Örtlichkeit. Der Autofahrer entkam unerkannt. Er ist männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt und trug einen schwarzen Bart. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem blauen Mercedes AMG oder dem Fahrzeugführer machen können, sich bei der Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

