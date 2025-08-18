PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsfahrt am Sedansberg in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (15.08.2025, gegen 14:55 Uhr) entzog sich ein 
bislang unbekannter Autofahrer einer Verkehrskontrolle. Er 
verursachte zwei Verkehrsunfälle und entfernte sich von der 
Örtlichkeit. 

Ein Polizeibeamter beobachtete einen Mercedes AMG, wie dieser die 
Bromberger Straße in Richtung Carnaper Straße befuhr und in diese 
abbog. Beim Einfahren missachtete er die rot zeigende Ampel und 
beachtete lediglich den angebrachten Grünpfeil. Ein 
vorfahrtberechtigtes Auto bremste, um einen Zusammenstoß zu 
vermeiden. 

Der Kradfahrer nahm über mehrere innerstädtische Straßen die 
Verfolgung des AMG auf. Gegebene Anhaltesignale ignorierte der 
Autofahrer mehrfach und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.  

In der Sedanstraße stieß er mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen 
(VW Golf und Smart) und entfernte sich unmittelbar danach von der 
Örtlichkeit. 

Der Autofahrer entkam unerkannt. Er ist männlich, circa 20 bis 30 
Jahre alt und trug einen schwarzen Bart. 

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem blauen
Mercedes AMG oder dem Fahrzeugführer machen können, sich bei der 
Polizei unter 0202 284 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

