Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Quad

Wuppertal (ots)

Samstagabend (16.08.2025, gegen 21:15 Uhr) kam ein 35-Jähriger mit 
seiner 39-jährigen Beifahrerin auf einem Quad von der Fahrbahn ab. 
Beide erlitten schwere Verletzungen

Der 35-Jährige war mit seiner 39-jährigen Sozia auf einem Quad auf 
der Straße Jägerhaus in Richtung Werbsiepen unterwegs. Im Bereich 
einer Linkskurve, kamen sie aus bislang ungeklärter Ursache von der 
Fahrbahn ab. Anschließend kippte das Quad mit beiden Personen auf die
Seite. Dabei erlitten sie schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst 
brachte den Mann und die Frau zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus. 

Das Quad wurde vor Ort abgeschleppt. 

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme kam es zu 
Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

