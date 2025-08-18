Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Quad

Wuppertal (ots)

Samstagabend (16.08.2025, gegen 21:15 Uhr) kam ein 35-Jähriger mit seiner 39-jährigen Beifahrerin auf einem Quad von der Fahrbahn ab. Beide erlitten schwere Verletzungen Der 35-Jährige war mit seiner 39-jährigen Sozia auf einem Quad auf der Straße Jägerhaus in Richtung Werbsiepen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve, kamen sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend kippte das Quad mit beiden Personen auf die Seite. Dabei erlitten sie schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann und die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Quad wurde vor Ort abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

