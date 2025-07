Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wertgegenstände aus Büroraum entwendet: Kripo sucht Zeugen nach Einbruchsdiebstahl

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Sonntag (13. Juli 2025) kam es gegen 22:55 Uhr an der Straße "Ossenbruch" in Emmerich zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Fenster einer örtlichen Werkstatt auf und drang so in die Räumlichkeiten ein. Im Büroraum der Werkstatt durchsuchte der Täter mehrere Gegenstände und entwendete einen Laptop sowie eine Dockingstation. Auf Grundlage von Bildern einer Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - schwarzes Oberteil - rote Basecap - mit Fahrrad unterwegs

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen zum beschriebenen Sachverhalt und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell