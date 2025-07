POL-KLE: Emmerich - Abgestellter Pkw beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots) - Am Donnerstag (10. Juli 2025) kam es gegen 13:30 Uhr an der Kapellenberger Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer aus s-heerenberg befuhr mit einem Fahrrad die Kapellenberger Straße in Fahrtrichtung Diepe Kuhweg. Auf Höhe eines Tankstellengeländes stoppte der Mann seine Fahrt und ...

