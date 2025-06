Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Kradfahrern

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstag zu Sonntag kam es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu drei Verkehrsunfällen mit Kradfahrern.

Am 07.06.2025, gegen 12.55 Uhr, befuhr der 33-jährige Fahrer eines Motorrades die Landstraße aus Richtung Rödelwitz in Richtung Engerda. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, befuhr die 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades die B85 aus Richtung Probstzella in Richtung Gabe Gottes. In einer Linkskurve kam sie zu Fall und geriet unter die Leiplanke. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntag, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine größere Gruppe von Kradfahrern die B 281 von Arnsgereuth in Richtung Saalfeld. In einer scharfen Linkskurve geriet der an dritter Stelle Fahrende aufgrund von regennasser Fahrbahn ins Rutschen. In der weiteren Folge kam er zu Fall und rutschte in Richtung Leitplanke. Der dahinter befindliche Fahrer bremste sein Motorrad ab und kam ebenfalls zu Fall, dabei zog sich dieser Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell