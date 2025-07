Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zusammenstoß zwischen Rad- und Motorradfahrer: 61-Jähriger schwerverletzt

Emmerich am Rhein-Klein-Netterden (ots)

Am Donnerstag (10. Juli 2025) kam es gegen 13:30 Uhr an der Kapellenberger Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer aus s-heerenberg befuhr mit einem Fahrrad die Kapellenberger Straße in Fahrtrichtung Diepe Kuhweg. Auf Höhe eines Tankstellengeländes stoppte der Mann seine Fahrt und hielt am rechten Fahrbahnrand an. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 61-jähriger Emmericher mit einem Motorrad (BMW) die Straße und beabsichtigte den Radfahrer zu überholen. Unvermittelt setzte der Radfahrer seine Fahrt vor und beabsichtigte die Straße nach links zu überqueren. Der Motorradfahrer konnte trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern und stürzte. Der Emmericher zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht, während der Verkehrsteilnehmer aus den Niederlanden unverletzt blieb. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell