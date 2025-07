Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Am Donnerstag (10. Juli 2025) kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr an der Straße "Großer Löwe" in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 70-jähriger Nutzer einer grauen Mercedes A-Klasse hatte den Wagen an der Örtlichkeit abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen im Bereich der hinteren Tür auf der ...

mehr