Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht mit geklautem Fahrzeug - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025, gegen 09:40 Uhr) ereignete sich auf der 
Hamburger Straße in Höhe der Einmündung zur Frankfurter Straße eine 
Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein schwarzer Pritschenwagen der 
Marke Kubota auf der Hamburger Straße in Richtung Eschenbeeker 
Straße. In Höhe der Einmündung zur Frankfurter Straße touchierte der 
Kubota einen am Fahrbahnrand wartenden MAN Lkw. Anschließend setzte 
der bislang unbekannte Fahrer seine Fahrt fort und kollidierte dabei 
mit zwei geparkten Pkw (Renault Twingo und Dacia Sandero). Ohne die 
Polizei zu informieren flüchtete das Fahrzeug über die Eschenbeeker 
Straße. Der Fahrer war circa 50 Jahre alt, hatte eine normale Statur,
helle kurze Haare und trug ein rotes T-Shirt.

Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte das Pritschenfahrzeug auf
einem Schotterparkplatz unterhalb des Sportplatzes Eschenbeek an. 
Ermittlungen ergaben, dass das Gefährt am 14.07.2025 von einem 
Gelände eines Krankenhauses in Wuppertal-Barmen entwendet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer 
machen können, oder denen das Fahrzeug innerhalb der letzten vier 
Wochen aufgefallen ist, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 15.08.2025 – 12:38

    POL-W: W Pkw-Brand im Zooviertel - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - In der Nacht zu heute (15.08.2025, 04:30 Uhr) brannten auf einem Parkplatz an der Annenstraße Ecke Hubertusallee mehrere Autos. Ein Anwohner hörte laute Knallgeräusche und sah ein brennendes Auto. Umgehend alarmierte er Polizei und Feuerwehr. Bei Eintreffen der Beamten stellten diese eine erhebliche Rauchentwicklung und einen brennenden Pkw fest. Das Feuer schlug auf mehrere geparkte Fahrzeuge über. ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:57

    POL-W: W Frau erleidet vermutlich medizinischen Notfall am Steuer

    Wuppertal (ots) - Mittwochmittag (13.08.2025, 12:30 Uhr) erlitt eine 59-Jährige schwere Verletzungen, als sie mit ihrem Pkw verunfallte. Die Frau war mit einem VW Taigo auf der Lenneper Straße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Zaun kollidierte. Ein unbeteiligter Zeuge kümmerte sich umgehend um die Frau und verständigte den Notruf. Nach ersten ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:57

    POL-W: W Pkw fährt in Hauswand am Dönberg

    Wuppertal (ots) - Gestern (13.08.2025, gegen 08:45 Uhr) ereignete sich auf der Giselastraße in Höhe der Einmündung zur Barbarastraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Eine 84-Jährige parkte mit ihrem Suzuki SX4 rückwärts in eine Parklücke ein und touchierte dabei einen geparkten Hyundai i30. In der Folge fuhr die Frau wieder an und verlor die Kontrolle über den Pkw. Dabei fuhr sie ...

    mehr
