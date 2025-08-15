Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht mit geklautem Fahrzeug - Polizei bittet um Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025, gegen 09:40 Uhr) ereignete sich auf der Hamburger Straße in Höhe der Einmündung zur Frankfurter Straße eine Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein schwarzer Pritschenwagen der Marke Kubota auf der Hamburger Straße in Richtung Eschenbeeker Straße. In Höhe der Einmündung zur Frankfurter Straße touchierte der Kubota einen am Fahrbahnrand wartenden MAN Lkw. Anschließend setzte der bislang unbekannte Fahrer seine Fahrt fort und kollidierte dabei mit zwei geparkten Pkw (Renault Twingo und Dacia Sandero). Ohne die Polizei zu informieren flüchtete das Fahrzeug über die Eschenbeeker Straße. Der Fahrer war circa 50 Jahre alt, hatte eine normale Statur, helle kurze Haare und trug ein rotes T-Shirt. Im Rahmen der Fahndung trafen Einsatzkräfte das Pritschenfahrzeug auf einem Schotterparkplatz unterhalb des Sportplatzes Eschenbeek an. Ermittlungen ergaben, dass das Gefährt am 14.07.2025 von einem Gelände eines Krankenhauses in Wuppertal-Barmen entwendet wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer machen können, oder denen das Fahrzeug innerhalb der letzten vier Wochen aufgefallen ist, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell